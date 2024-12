Qualidade do ar em Manaus é classificada como ‘muito ruim’ neste domingo

Especialistas destacam que essa condição do ar pode trazer sérios riscos à saúde

A qualidade do ar em Manaus foi classificada como “muito ruim” e “ruim” pelo Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva). Especialistas alertam que essa condição pode representar sérios riscos à saúde, especialmente para grupos vulneráveis.

De acordo com o monitoramento do Selva, o bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul, apresenta os maiores níveis de poluição, enquanto em outras áreas a qualidade do ar é classificada como “ruim”.

A situação tem causado preocupação entre os moradores, que relatam dificuldades respiratórias e irritação nos olhos. Especialistas alertam sobre os riscos à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A recomendação é que a população evite atividades ao ar livre e use máscaras de proteção.

