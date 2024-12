Sine Manaus oferta 426 vagas de emprego nesta segunda-feira (2)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 426 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (2), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 3

1 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessários; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Mecânico de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar planos de manutenção, realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos, motos e carros;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 78

15 vagas – Vendedor de Imóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter expertise em vendas, atendimento ao cliente e documentação completa;

Atividades – realizar prospecção de clientes; agendamento de visita; atendimento ao cliente; apresentar o produto de acordo com o perfil e necessidade do cliente; montar plano de pagamento e análise de crédito; acompanhar todo o processo de venda do cliente até o fechamento; trabalhar carteira de clientes com foco na experiência única que queremos oferecer;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar assistência técnica, fazer cobranças, vender produtos, tirar dúvidas em relação a um produto ou serviço, entre outras atividades;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Pracista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – visitar ao cliente, prospecção de novos clientes, limpeza dos freezers e demais atividades relacionadas ao cargo;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, disponibilidade de horário, residir na Zona Leste e possuir documentação completa;

Atividades – realizar atendimento a clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orienta quanto às especificações dos produtos e/ou serviços; controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte, Leste e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – é responsável por armazenar e organizar produtos, também separa e recebe entregas, realiza a conferência dos produtos e os armazena no local correto auxiliando os estoquistas;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Norte, Leste e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de varredura e limpeza em instalações, como: banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – registrar vendas, processar pagamentos, fornecer atendimento de qualidade, lidar com reclamações e manter a organização do ambiente de trabalho;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade, conhecimento básico em hidráulica, elétrica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar e executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “AB” e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer o transporte de materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar rotas de viagem e fazer conferência de materiais para assegurar a correta entrega;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas, pode, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar vendas presenciais na loja com informações detalhadas sobre produtos e integração de dados de clientes no sistema interno;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Empacotador (Temporário)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – embalar, ensacar e encaixotar mercadorias.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 128

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-35 e Eletrodo Revestido; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – participar da execução de soldagens; preparar a máquina de solda e equipamentos auxiliares; regular a máquina de solda quanto aos parâmetros elétricos e vazão de gás.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Produção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em gestão de pessoas, engenharia da produção e administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidades de liderança e planejamento de atividades; controle de qualidade, treinamento de colaboradores, experiência em indústria metalúrgica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – gerenciar a equipe de produção e garantir que os itens sejam fabricados de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Desenvolvedor Full Stack Pleno

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em linguagem c#, curso de Inglês básico e documentação completa;

Atividades – participar do projeto e criação de softwares escaláveis; escrever códigos limpos e funcionais no front-end e no back-end; testar e corrigir erros ou outros problemas de codificação;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Automação

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em linguagem c++, phyton, curso de Inglês básico, experiência em atividade industrial com CLPs e documentação completa;

Atividades – projetar máquinas, equipamentos, componentes robóticos, sistemas de integração e automação industriais; desenvolver software, instalar e programar as máquinas e realizar manutenções nestes equipamentos;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista NPI Pleno

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Inglês intermediário, Informática avançada, noções de processo SMT, conhecimento em processos de telefone celular e documentação completa;

Atividades – análise e implementação de bom; leitura de componentes eletrônicos; configuração de estações de trabalho/ etiquetas; inclusão de documentação técnica no sistema ERP; elaboração de procura; suporte ao chão de fábrica;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Técnico de Processo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 12, Manuseio de Produtos Químicos, noções de Injeção Plástica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar com suporte de processo de injeção; alimentar máquina injetora com resina; auxiliar no set-up na troca de moldes; realizar limpeza com 7s de máquinas; dar suporte ao técnico nas atividades relacionadas ao processo de injeção plástica; suporte ao processo de moagem e extrusão;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife B

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Almoxarifado, experiência na indústria, não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa); Zumbi e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber materiais; fazer lançamento da movimentação de entrada e saída conforme estoque; conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifado, armazém, silos e depósito; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Injeção Plástico-Pleno

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 11, NR 12, Manuseio de Produtos Químicos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender tecnicamente a projeção de injeção plástica, trocar molde da máquina; regular a máquina injetora robô; fazer check-list diário dos equipamentos para garantir a produção normal; fazer limpeza do molde quando necessário; fazer diariamente os 7s da área de trabalho; controlar a quantidade de shot das máquinas injetoras; fazer try-out de novos produtos; elaborar e análise de fichas técnicas e try-outs.;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Inspetor Controle da Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Metrologia básica, 7 Ferramentas de Qualidade, NR 20, Inglês básico, não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa); Zumbi e possuir documentação completa;

Atividades – inspecionar visualmente ou manualmente através de equipamentos e instrumentos de medição; validar produto rejeitado conforme padrão estabelecido; realizar a inspeção de qualidade de acordo com instrução de qualidade; inspecionar linha de produção de acordo com check list; gerar relatório de verificação; acompanhar placas de RMA; cumprir com as políticas vigentes da empresa;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Linha de Montagem (Eletroeletrônico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa); Zumbi e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar, testar e inspecionar;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Inspeção de Qualidade (Temporário)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no recebimento e conferência da entrada da matéria-prima no departamento, etiquetagem, armazenagem e alocação dos componentes da área de estoque através do sistema eletrônico, além de separar e controlar a saída dos componentes que vão para a área de produção;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 164

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Marketing Digital

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar gestão de redes sociais, monitorando as mídias sociais e administrando atividades de relacionamento com público/seguidores; elaborar planejamento estratégico de marketing digital e desenvolver produção de conteúdo; gerenciar marketing de influência e resultados de avaliação de desempenho.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de varredura e limpeza em instalações, como banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar tarefas básicas, operacionais e de apoio relacionadas ao funcionamento de restaurantes; realizar limpeza e tratamento da água de piscinas, aplicando produtos adequados; controlar a utilização dos materiais de sua área de atuação.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento ao cliente com foco em identificar suas necessidades; orientar e direcionar os clientes sobre os produtos disponíveis na loja; alcançar metas de vendas estabelecidas; auxiliar na movimentação dos veículos; utilizar o sistema de vendas para gerenciamento das operações.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Sistema TOTVS e documentação completa;

Atividades – realizar conciliações contábeis, pagamentos, conferência de livros e declarações fiscais; elaborar balancetes e demonstrativos contábeis, folha de pagamento e rescisões; calcular encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, tributos, taxas, encargos e impostos.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender emergências, realizando troca e conserto de pneus; realizar manutenção e conservação dos pneus; avaliar e organizar os pneus.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Primeiros Socorros e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pneus e técnicas de reparo; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de manutenção e conserto em automóveis.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir próximo ao Hospital Francisca Mendes (zona Norte); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção de gramados e outros espaços verdes; instalar projetos de paisagismo e flores da estação; monitorar e assegurar a saúde das plantas; preparar, conservar e limpar jardins, entre outras atividades relacionadas à função.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalho rotineiro de limpeza geral: espanar, varrer, lavar ou encerar móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservação das partes comuns do hotel; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes; limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno; retirar lixo e lavar local; molhar jardins e plantas do hotel; limpar o hall de entrada, com vidros, paredes e portas; varrer e lavar a área de entrada do hotel; manter elevadores e rampas rigorosamente limpos.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Excel intermediário e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Frota de Veículos

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em frotas de caminhões e equipamentos; conhecimento em peças e manutenção e organização de sistema de frotas; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar equipe no controle da frota de transportes; inspecionar condições dos veículos para realizar manutenção preventiva ou corretiva.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; curso de informática avançada; residir nas proximidades do Distrito Industrial 2 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, emissão de notas fiscais, organização de documentos, entre outras atividades correlatas à função;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Armazém

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de informática avançada; residir nas proximidades do Distrito Industrial 2 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar as atividades do almoxarifado, garantindo a organização e o controle de estoque; gerenciar a entrada e saída de materiais; realizar inventários periódicos;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cuidar do churrasco, desde a preparação e o tempero das carnes até a sua finalização;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, curso de Direção Defensiva, Mopp e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir e manobrar veículos tracionados de transporte de contêineres e cargas soltas, para movimentação e remoção nos pátios e clientes; registrar diariamente as condições dos equipamentos; transportar conteúdo para área de vistoria dos órgãos anuentes e armazéns; realizar a passagem no escâner dos containers e/ou cargas soltas de embarque/desembarque;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir, carregar, transportar e entregar mercadorias em geral; realizar inspeções e reparos básicos no veículo; comunicar-se em tempo real com os superiores é requisito obrigatório;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor Técnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Informática intermediária e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento de motoristas e clientes no recebimento e negociação de reparos a serem executados na oficina; acompanhar o recebimento de veículos; fazer check-list dos itens executados nos veículos, para entrega aos clientes; fazer manobras dos veículos para a oficina;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – efetuar consertos mecânicos ou elétricos, fazer a troca de óleo e limpeza de motores; lavar as peças e outros componentes de motores e equipamentos, auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar a limpeza em geral como copa e cozinha;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando marketing ou administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – elaborar propostas comerciais e orçamento, gestão de pedidos, atendimento ao cliente, produtos, prazos e preço e disponibilidade, entender de redes sociais, fazer púbis e posts, criar campanhas promocionais validando junto à diretoria;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de projetista e ferramentaria, e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – trabalhar com fabricação, manutenção e reparação, como moldes, matrizes e dispositivos de corte e medição;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, vendas e faturamento.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso técnico de refrigeração e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de varredura e limpeza em instalações, como: banheiros, cozinhas, corredores internos e externos, acessos, salas de atendimento e espera, móveis, utensílios e equipamentos;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções do seu liderado;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar cargas, materiais e produtos em diversas regiões, respeitando as normas de trânsito e segurança e realizar entregas aos clientes;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dento do prazo de validade, curso de Mopp, Direção Defensiva e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar o transporte de carga e descarga;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar carga e descarga de caminhão;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Servente de Obra

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar pedreiros, carpinteiros e operadores de equipamentos pesados; carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho; faz pequenas manutenções nos equipamentos, limpa máquinas e ferramentas, verifica condições de uso e reparar eventuais defeitos mecânicos nas mesmas;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realiza pintura em paredes internas e externas; prepara as superfícies antes de pintá-las, como limpeza, aplicação de massa fina ou corrida e lixamento; aplicar papel de parede e gesso para acabamento;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer a higienização e a conservação de lugares públicos e particulares, varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir motocicleta, manipulando seus comandos e direção no trajeto indicado, transportando cargas de pequeno volume e expediente em geral;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Agente de Ressocialização Prisional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho (como Agente de Portaria, Vigilante ou como ex-militar);

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em turnos, escala e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o acesso de pessoas e veículos à unidade penal, conduzir presos ou internados para atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 53

2 vagas – Lavador de Veículos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar e enxugar veículos interna e externamente; realizar polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Pneus/Borracheiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas; montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral; realizar limpeza de áreas administrativas, de passagem e externas; executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, residir nas proximidades do Distrito Industrial 2 e documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, emissão de notas fiscais, organização de documentos, entre outras atividades correlatas à função;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Empilhadeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, “D” ou “E” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar empilhadeira de grande porte para a movimentação de contêineres e cargas soltas, montar e desmontar os contêineres e/ou cargas gerais entre os lotes, recebendo e entregando aos clientes, registrar diariamente as condições dos equipamentos através do preenchimento do check list, entre outras atividades correlatas ao cargo;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manter a limpeza e organização do ambiente de trabalho em conformidade com o programa 5s; controlar a utilização dos materiais de sua área de atuação; separar materiais recicláveis para descarte;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Operações – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir e manobrar veículos tracionados de transporte de contêineres e cargas soltas, para movimentação e remoção nos pátios e píer do terminal; registrar diariamente as condições dos equipamentos; direcionar os veículos para o posto de abastecimento, entre outras atividades relacionadas à função;

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Motorista Carreteiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nas atividades de movimentação de contêineres no pátio ou recebimento, preencher o Relatório diário de entrada de containers, liberar unidades para clientes e embarque de veículos e verificar o cumprimento das normas internas de segurança pelos clientes (carreteiros);

Disponível até 02/12/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Montador de Equipamentos Eletrônicos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – não residir nos bairros ou conjuntos: Armando Mendes; Bela Vista; Castanheira; Cidade de Deus; Colônia Antônio Aleixo; Colônia Oliveira Machado; Colônia Santo Antônio; Colônia Terra Nova; Compensa III; Conjunto João Paulo; Conjunto Lula; Conjunto Viver Melhor; Crespo; Distrito I e II; Educandos; Eliza Miranda; Fazendinha; Gilberto Mestrinho; Grande Vitória; Industriário; Jardim Mauá; Jorge Teixeira; José Bonifácio; Lago Azul; Mauazinho; Monte Horebe; Monte Sião; Nova Conquista; Nova Esperança; Nova Floresta; Nova República; Nova Vitória; Novo Reino; Parque Mauá; Planalto; Puraquequara; Ramal do Brasileirinho; Residencial Santa Marta; Santa Inês; São José; São Lázaro; Tancredo Neves; Tarumã; Vila da Felicidade (Ceasa); Vila Marinho (Compensa); Zumbi e documentação completa;

Atividades – montar, testar e inspecionar;

