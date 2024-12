VÍDEO: Homem incendeia sofá e fogo destrói ferro-velho em Manaus

Um incêndio destruiu parte de um ferro-velho na tarde deste domingo (1º), na rua Santa Rita, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, após um homem ainda não identificado atear fogo em um sofá.

Testemunhas relataram que o suspeito, aparentemente usuário de drogas, incendiou o móvel sem motivo aparente, próximo a uma área de mata. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, atingindo o ferro-velho e causando danos significativos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e utilizou cerca de 40 mil litros de água para controlar o fogo. O proprietário do ferro-velho, também não identificado, estimou o prejuízo em cerca de R$ 300 mil. Felizmente, não houve vítimas no incidente, e o suspeito ainda não foi localizado.

