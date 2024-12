Colombiana é resgatada de cativeiro no AM e sequestradores são presos

Uma mulher colombiana foi resgatada de um cativeiro na rodovia AM-010, em Manaus, após ser mantida refém por quase 48 horas. Durante a ação, os sequestradores foram presos em flagrante, após o rápido trabalho das forças de segurança.

A Operação Antissequestro, deflagrada no sábado (30), contou com a atuação integrada da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Mais informações sobre a operação serão apresentadas em uma coletiva de imprensa agendada pela Polícia Civil para esta segunda-feira (2).

