Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar dois jovens no Amazonas

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido no sábado (30) por ato infracional análogo a duas tentativas de homicídios qualificados, praticadas nos dias 27 de outubro e 2 de novembro deste ano, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Weslei Zarate, da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na primeira tentativa, o adolescente e a vítima, um jovem de 19 anos, discutiram na praça da cidade e o adolescente tentou matá-lo com uma faca.

“Os golpes de faca causaram lesões graves no rosto, ombro, costas e nuca da vítima. Em depoimento, o adolescente confessou o crime e relatou que já havia um histórico de desavenças entre os dois”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, o adolescente também praticou outro ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, no dia 2 de novembro deste ano, quando ele atacou outro jovem, também de 19 anos, que estava em uma ponte esperando a entrega de entorpecentes.

“Na ocasião o adolescente surgiu debaixo da ponte e efetuou cinco disparos de arma de fogo no pescoço da vítima porque ele havia furtado um rádio da casa do avô do autor”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, depois de todas as informações colhidas, foi representado pelo mandado de busca e apreensão do adolescente. A ordem judicial foi cumprida no bairro centro e ele será transferido para Manaus.

Procedimentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo a tentativa de homicídio qualificado e está à disposição do Juizado Infracional.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱