Sequestradores exigiram resgate de R$ 200 mil e monitoraram colombiana por 3 meses em Manaus

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, resgatou no sábado (30), uma mulher colombiana, de 32 anos, que estava sendo mantida em cativeiro na rodovia AM-010, em Manaus. A ação também resultou na prisão de um casal, Ana Paula Santos Alvarenga, 43, e Antônio Gomes da Silva, 37, por envolvimento no sequestro e extorsão.

A mulher foi sequestrada na noite de quinta-feira (28), por volta das 20h, na avenida Peixe-cavalo, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, zona oeste.

Conforme a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações apontaram que a vítima foi sequestrada enquanto recolhia dinheiro proveniente da venda de rifas. Os trabalhos policiais foram iniciados imediatamente após as equipes tomarem conhecimento do crime.

“Durante todo o sequestro, a família da vítima sofreu tortura psicológica, já que os criminosos exigiam dinheiro em troca da vida dela, ameaçando matá-la caso não fossem atendidos. Inicialmente, o resgate foi fixado em R$ 200 mil, mas a família não tinha condições de pagar essa quantia. Diante disso, os infratores pressionaram os familiares a venderem um veículo de propriedade da vítima”, relatou a delegada.

Segundo a autoridade policial, após negociações, os sequestradores reduziram o valor para R$ 100 mil. A família conseguiu reunir R$ 20 mil, que foi transferido via chave Pix registrada no nome de Ana Paula Santos Alvarenga. Apesar de confirmarem o recebimento do valor, os criminosos continuaram exigindo mais R$ 80 mil.

Resgate e prisão

Enquanto a vítima e seus familiares eram submetidos à tortura psicológica, os policiais trabalhavam para garantir o resgate com vida e a captura dos criminosos.

Na tarde de sexta-feira (29/11), uma equipe policial foi mobilizada para realizar uma operação ostensiva na comunidade União da Vitória, com base em informações de que a vítima estaria mantida em cativeiro na localidade. No entanto, os infratores perceberam a movimentação das autoridades e transferiram a vítima para outro local, na rodovia AM-010.

A vítima passou por três cativeiros diferentes, sofrendo constantes ameaças com facas e armas de fogo. Durante o sequestro, ela chegou a relatar que, em determinado momento, havia cerca de dez homens armados no cativeiro da comunidade União da Vitória.

“Em depoimento na delegacia, a vítima forneceu detalhes importantes e revelou que os infratores estavam monitorando sua rotina há aproximadamente três meses. Eles sabiam que ela possuía um carro, realizava sorteios diários de rifas, visitava bairros para recolher dinheiro e frequentemente transportava valores em espécie”, explicou a delegada.

Ana Paula e seu marido Antônio foram presos na residência deles, localizada próxima ao último cativeiro, na rodovia AM-010. Os outros envolvidos conseguiram fugir, mas as diligências continuam para capturá-los.

Procedimentos

Ana Paula e Antônio foram autuados em flagrante por extorsão mediante sequestro, com as prisões convertidas em preventiva. Ambos passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

