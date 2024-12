Homem é preso ao tentar estuprar criança e adolescente no interior do AM

Um homem de 41 anos foi preso por tentativa de estupro de vulnerável e tentativa de estupro contra duas vítimas distintas, de 8 e 15 anos, respectivamente. Os crimes ocorreram entre o final de outubro e início de novembro deste ano, no município de Tonantins, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Wellery Aleff, da 54ª DIP, as vítimas não têm ligação uma com a outra, e as investigações iniciaram após o recebimento de denúncias do Conselho Tutelar do Município informando sobre os respectivos casos.

“Apuramos que a criança de 8 anos sempre era abordada pelo autor enquanto voltava da escola. Ele costumava mostrar as partes íntimas para ela, e em certa ocasião, tentou agarrá-la a força e levá-la para dentro de sua casa, porém, ela gritou e conseguiu fugir”, explicou.

Segundo o delegado, em relação à vítima de 15 anos, o suspeito invadiu a sua residência enquanto ela tomava banho, e tentou estuprá-la. Todavia, a adolescente conseguiu gritar por ajuda e o homem fugiu do local.

“O autor tem o histórico dessa conduta. Por isso, foi representada pela prisão preventiva dele e a ordem judicial foi cumprida na sexta-feira, no bairro São Francisco, no município”, contou o delegado.

O homem foi preso na sexta-feira (29), e responderá por tentativa de estupro de vulnerável e tentativa de estupro, ficando à disposição da Justiça.

*Com informações da assesoria

