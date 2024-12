TCE-AM investiga irregularidades no aumento salarial de prefeito e vereadores em Itacoatiara

A apuração foi determinada pela presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e será conduzida pelo conselheiro Luis Fabian, designado como relator do caso

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) deu início a uma investigação para examinar possíveis irregularidades na aprovação do reajuste salarial do prefeito e dos vereadores de Itacoatiara (localizado a 270 km de Manaus).

A apuração foi determinada pela presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, e será conduzida pelo conselheiro Luis Fabian, designado como relator do caso.

A abertura da investigação foi oficializada no Diário Eletrônico do TCE-AM, em resposta a uma representação apresentada pelo vereador Arnoud Lucas (Podemos) e pelo advogado Eduardo Negreiros.

A denúncia questiona possíveis ilegalidades cometidas pela Câmara Municipal de Itacoatiara (CMI) durante a aprovação do aumento, que inclui benefícios ao prefeito Mário Abrahim (Republicanos).

No despacho que autorizou o processo, a conselheira Yara Lins destacou que os indícios apresentados justificam a análise aprofundada pelo Tribunal de Contas.

“O representante alega suposto ato de ilegalidade por parte da Administração Pública e requer apuração por parte deste Tribunal, o que se enquadra nos motivos em que se fundam a Representação, pelo que entendo que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos”, explicou a presidente.

Com o avanço das investigações, o relator Luis Fabian poderá determinar medidas cautelares para suspender os efeitos do reajuste até que a análise seja concluída. O objetivo é verificar a conformidade legal do aumento e avaliar seu impacto nas finanças públicas do município.

A medida gerou grande repercussão em Itacoatiara, onde a população enfrenta dificuldades econômicas e criticou o aumento dos salários.

A investigação do TCE-AM está sendo acompanhada com atenção por moradores e autoridades locais.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱