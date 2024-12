Longa ‘Jamary’ se prepara para chegar às telas brasileiras

O aguardado longa-metragem “Jamary”, dirigido por Begê Muniz e produzido pela Jamary Films, está em seus estágios finais de pós-produção e se prepara para chegar às telas brasileiras em 2025.

O filme de ação e aventura tem uma forte temática ambiental e foi gravado nos arredores da floresta amazônica, no município de Iranduba, com o apoio da prefeitura de Manaus por meio da Lei Paulo Gustavo.

“Jamary” conta a história de Ane, uma jovem youtuber de 12 anos que, ao adentrar em uma perigosa floresta no Amazonas, encontra o espírito indígena Anhangá e descobre a verdadeira ameaça que assombra sua comunidade: Walter, um grileiro de terras.

O filme mergulha no universo fantástico e na cultura originária amazônica, destacando a importância da preservação ambiental e a luta contra a destruição da floresta amazônica. Ane (interpretada por Maria Zen), ao lado de seus primos e do Anhangá (Elisa Telles), embarca na maior aventura de suas vidas para salvar a floresta.

O diretor Begê Muniz, que é natural de Manaus, já participou de grandes produções como ator e agora se destaca como realizador. Ele fundou a Jamary Films em 2020, junto com Elisa Telles, e dirigiu o curta-metragem “Jamary” (que acumulou 8 prêmios e participou de mais de 40 festivais nacionais e internacionais).

Além disso, Muniz está em pós-produção de seu novo curta “Nhandê” e também codirige com Telles outros projetos cinematográficos que exploram temáticas sociais e ambientais.

A produção do longa-metragem “Jamary” envolveu um extenso trabalho de pesquisa e respeito pela cultura amazônica, com a participação de atores e técnicos locais. Elisa Telles, além de protagonizar o filme, também é produtora executiva, consolidando sua carreira como uma das principais realizadoras do projeto. Em 2024, ela preparou o elenco e participou de outras produções cinematográficas, reforçando seu papel na indústria do cinema independente.

“Jamary” não é apenas um filme de entretenimento, mas também uma obra que busca conscientizar sobre a importância da preservação da floresta amazônica e das culturas indígenas. Com estreia prevista para 2025, o filme promete emocionar o público jovem e adulto, transportando-os para uma aventura inesquecível na maior floresta tropical do mundo.

Para mais informações sobre “Jamary” e as próximas produções da Jamary Films, visite o site oficial Jamary Films e siga o perfil no Instagram @jamaryfilms.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱