Ator de doramas de sucesso, Park Min-jae morre aos 32 anos

Famoso por atuar em k-dramas, o ator Park Min-jae morreu aos 32 anos, na China. A agência Big Title, que cuidava da carreira do artista, divulgou uma nota sobre o falecimento nesta segunda-feira (2), mas não revelou a causa da morte.

“Park Min-jae, um ator talentoso que amava o que fazia e sempre deu o seu melhor, partiu para o céu. Somos imensamente gratos por todo o amor e apoio que ele recebeu. Embora não possamos mais vê-lo atuar, sempre nos lembraremos dele com orgulho como parte da nossa família. Que ele descanse em paz”, diz a nota.

A imprensa coreana alega que ele sofreu uma parada cardíaca, mas não havia apresentado problemas de saúde anteriores.

O funeral do ator será nesta quarta-feira (4), no Seoul National University Hospital, na Coreia do Sul.

Entre os trabalhos do ator, estão os doramas My Damn Business e Snap and Spark,

*Com informações do Metrópoles

