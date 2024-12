Prefeitura oferta 47 mil vagas no Bolsa Universidade para alunos de baixa renda

Consulta ao edital estará disponível a partir das 22h no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira

A Prefeitura de Manaus lançou, nesta segunda-feira (2), o edital do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2025, com recorde de bolsas ofertadas em edital único, totalizando 47.680 vagas, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). O objetivo é ampliar ainda mais o acesso de alunos de baixa renda ao ensino superior, fortalecendo a educação inclusiva.

Durante o evento de lançamento, o vice-prefeito e secretário municipal chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, expressou a satisfação em poder colaborar com a gestão do prefeito David Almeida, destacando o impacto das parcerias na expansão de iniciativas como o Bolsa Universidade. “É uma grande honra fazer parte de uma gestão que coloca a educação e a inclusão social como prioridades, especialmente para os mais humildes, que dependem dos programas sociais para ter acesso ao ensino superior”, afirmou.

O montante de vagas está distribuído nas modalidades de compensação tributária, com descontos de 100% (integral), 75% e 50% no valor da mensalidade, e voluntária (quando não há abatimento em débitos de impostos devidos).

São 1.143 bolsas com desconto de 100% (integral); 8.847 com abatimento de 75%; e 37.690 com pagamento de 50% do valor da mensalidade, para 88 cursos de nível superior, sendo 42 de bacharelado, dez de licenciatura e 36 tecnólogos.

As vagas estão divididas entre 43.784 para ampla concorrência, 2.699 para Pessoas com Deficiência (PcDs), e 1.212 para pessoas com mais de 60 anos que queiram iniciar uma graduação.

As oportunidades de acesso ao ensino superior são para 12 Instituições de Ensino Superior (IES) da rede privada, totalizando 22 unidades em toda a cidade. O PBU é destinado a estudantes de famílias de baixa renda, elevando para 200.356 o total de bolsas de estudos para graduação disponibilizadas na atual gestão.

De acordo com o diretor-geral da Escola de Serviço Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), Raimundo Filho, este edital é “diferente dos outros” por ampliar as oportunidades para pessoas de baixa renda. “Este é o sexto edital lançado na atual gestão e desde o início do programa já oferecemos 377.519 bolsas, transformando sonhos em realidade”, afirmou o diretor. “A nossa meta é levar educação para quem mais precisa”, concluiu, reforçando a importância de ler atentamente o edital para aumentar as chances de aprovação.

A consulta ao edital estará disponível a partir das 22h no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, contendo todas as informações necessárias para os candidatos. O período de inscrições será aberto às 10h, do dia 9 de dezembro, e se estenderá até as 13h, do dia 16 de dezembro.

O deputado federal Sidney Leite, um dos criadores do programa Bolsa Universidade, ressaltou sua felicidade ao ver a expansão de ofertas de vagas. “Fico muito feliz que a gestão municipal faz o programa crescer, inclusive, neste edital, já inclui vagas para pessoas com mais de 65 anos, o que representa uma vitória significativa. Esse programa corrige distorções sociais e oferece oportunidades de inclusão social e econômica a quem mais precisa”, relatou o parlamentar.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser brasileiro (nato ou naturalizado), residente em Manaus, com renda familiar per capita não superior a um salário mínimo e meio, e estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das IESs parceiras do programa.

Educação inclusiva

Representando a parceria com as instituições de ensino, o reitor da Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Rubenito Cardoso Júnior, destacou a importância do programa durante o evento. “Este programa é uma oportunidade crucial para alunos de baixa renda acessarem o ensino superior, e ficamos contentes de firmar esta parceria, pois fortalece a educação inclusiva e contribui para a formação de cidadãos mais qualificados, essenciais para o desenvolvimento da cidade de Manaus”, afirmou o reitor.

Além disso, o candidato deve ter ensino médio completo ou equivalente (ou concluir até 31/12/2024), não possuir diploma de curso superior e não estar matriculado em IES pública. Também estão excluídos os beneficiários de programas de graduação mantidos pelo poder público ou pela iniciativa privada.

A moradora do residencial Viver Melhor, Leide Maria, 44 anos, compartilhou sua emoção e esperança ao buscar informações sobre o Programa Bolsa Universidade. “É uma oportunidade incrível, já que o projeto oferece bolsas para pessoas de baixa renda, onde estou inserida. Só uma filha minha teve a chance de cursar o ensino superior e, agora, eu desejo que a porta da faculdade se abra para mim também, na área de assistência social”, afirmou Leide.

O programa de inclusão socioeducacional da prefeitura abrange, ainda, o Bolsa Pós-Graduação, que, em quatro anos, teve dois processos seletivos com a oferta de 75.232 bolsas, e o Bolsa Idiomas, com um total de 149.611 possibilidades de estudo de uma língua estrangeira em escolas particulares, todos com descontos nas mensalidades.

