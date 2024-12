Amazonas amplia benefícios do Programa Saúde na Escola com investimentos de R$ 2 milhões

Mais de 50 municípios do estado receberão cerca de R$ 2 milhões em incentivos para implementar ações prioritárias do programa

O Programa Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa federal voltada à integração de políticas de saúde e educação, contempla o Amazonas com recursos significativos no biênio 2023/2024.

Mais de 50 municípios do Estado receberão cerca de R$ 2 milhões em incentivos para implementar ações prioritárias do programa, que incluem alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, além da prevenção de HIV/IST.

Dez municípios que alcançaram 100% de desempenho no ciclo 2023/2024 receberão um incentivo adicional, totalizando aproximadamente R$ 255 mil. Entre os valores repassados estão:

Tapauá: R$ 50.024,37

Itacoatiara: R$ 41.196,54

Urucurituba: R$ 23.540,88

Autazes: R$ 19.617,40

Santa Isabel do Rio Negro: R$ 19.961,22

Esses recursos serão aplicados na capacitação de professores, aquisição de materiais didáticos e tecnológicos, e melhorias na infraestrutura escolar, especialmente em áreas rurais e ribeirinhas.

Crescimento no atendimento

Comparado ao biênio anterior (2021/2022), o Amazonas ampliou sua atuação no PSE. O número de estudantes beneficiados passou de 632.631 para 645.816, um crescimento de 2,08%.

Além disso, o estado adicionou 20 novas escolas ao programa, totalizando 2.659 instituições pactuadas, o que representa uma expansão de 0,76%.

Criado em 2007, o PSE tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de educação básica, promovendo saúde e bem-estar entre crianças, adolescentes, jovens e adultos.

No Amazonas, todos os 62 municípios participam do programa, com uma meta de atender mais de 640 mil alunos.

Além do Amazonas, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal serão contemplados pelo montante total de R$ 90,3 milhões destinado ao PSE.

Os incentivos fortalecem a conexão entre saúde e educação, promovendo políticas integradas que impactam diretamente a qualidade de vida e o desenvolvimento dos estudantes.

Com a expansão do programa e os recursos adicionais, o Amazonas reforça seu compromisso com a promoção da saúde e educação integral, especialmente em regiões mais vulneráveis.

