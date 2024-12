Auxílio Estadual já injetou R$ 495 milhões na economia do Amazonas

Programa completou três anos e já investiu mais de R$ 1,7 bilhão no combate a pobreza e desigualdade social no estado

De janeiro a novembro de 2024, o programa Auxílio Estadual totalizou mais de R$ 495 milhões injetados na economia do Amazonas, transformando a vida de 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade por meio do pagamento mensal de R$ 150 reais. Ao longo de três anos, o programa já investiu mais de R$ 1,7 bilhão, investido no combate a pobreza e desigualdade social do estado.

A secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Kely Patrícia, destaca a importância do Auxílio Estadual, que é o maior programa de transferência da história do Amazonas e garante dignidade para centenas de famílias na capital e no interior, com o compromisso de ajudar famílias em situação de extrema pobreza. “Junto aos demais serviços do Governo do Amazonas, o programa tem oferecido os recursos necessários às famílias, promovendo uma melhor qualidade de vida”, destacou a secretária.

O programa tem como público alvo famílias cadastradas no CadÚnico que atendem critérios como recorte de renda, pessoa com deficiência, idoso, e mulheres que chefiam a família.

Atualmente, são mais de 270 mil mulheres chefes de família que recebem o valor mensalmente, como é o caso da beneficiária Rosemary Passos, 43 anos, moradora do bairro Coroado. Mãe de dois filhos, Rosemary consegue comprar itens de alimentação e produtos de higiene para sua casa.

“Hoje o Auxílio Estadual está sendo muito importante para a minha família. Com essa ajuda eu posso comprar alimento e também materiais de limpeza para minha casa. Eu moro com meus filhos e minha mãe. Sou desempregada e o Auxílio Estadual é uma maneira de contribuir para a renda familiar’’, ressaltou.

Outro beneficiário é o seu Augusto Freire, 53 anos, que consegue comprar itens básicos e essenciais para a sua casa. Desempregado, ele reconhece a importância do programa para garantir sua segurança alimentar.

“É um programa que me ajuda, sou muito agradecido por essa força que eu recebo. Caso contrário, não sei o que seria de mim. Com esse dinheiro consigo comprar óleo, carne, mistura, café. Espero todo mês o auxílio cair, com muita alegria e ansiedade”, contou.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB/Seas), Laudenise Oliveira, o Auxílio Estadual vem transformando a vida das famílias beneficiárias, além de dar dignidade e qualidade de vida.

“O benefício tem cumprido a promessa de garantir ajuda e suporte para aquelas famílias que diariamente passam por dificuldades financeiras. É através dessa ferramenta que construímos um futuro mais igualitário para a população amazonense”, disse.

Monitoramento

Os beneficiários do Auxílio Estadual recebem o serviço de monitoramento social que é executado pelo projeto Psico+Social. A equipe do Psico+Social trabalha em parceria com o Auxílio Estadual, realizando o monitoramento dos beneficiários por meio de visitas domiciliares e atendimentos nos Pontos de Atendimento ao Cidadão (PACs) na capital e no interior.

De janeiro a outubro deste ano, a equipe realizou 74,8 mil visitas domiciliares e atendimentos aos beneficiários do Auxílio Estadual. Através do monitoramento, as famílias são encaminhadas e conseguem ter acesso a documentação básica, saúde e melhoria financeira.

*Com informações da assessoria

