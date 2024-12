Homem desaparece após sair de casa no Tancredo Neves, em Manaus

Luiz Carlos Soares Marques, de 46 anos, está desaparecido desde o dia 25 de novembro, por volta das 16h30. Ele foi visto pela última vez na rua Dinahi, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. As informações são da Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), Luiz Carlos saiu de casa na data mencionada e, desde então, não retornou nem entrou em contato com os familiares.

No momento do desaparecimento, ele vestia uma bermuda preta, camisa colorida e sandálias. Luiz Carlos possui três tatuagens: uma nas costas com o nome “Eunice” e outras duas nos braços com os nomes “Marlene” e “João Victor”.

A Polícia Civil reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e apresentar uma foto atualizada.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Luiz Carlos pode entrar em contato pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está localizada na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

