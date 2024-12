Senador Omar destaca investimentos em Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, recebeu nesta segunda-feira (2) a Medalha Ruy Araújo, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Durante a cerimônia, o senador Omar Aziz (PSD-AM), destacou a parceria de longa data com o prefeito e os investimentos realizados em Parintins por meio de emendas parlamentares, que já ultrapassam R$ 100 milhões direcionados a áreas como infraestrutura e obras sociais.

A homenagem reconhece a trajetória política e as contribuições do gestor para o desenvolvimento do município e para o fortalecimento do Festival Folclórico de Parintins, que ganhou projeção nacional e internacional.

‘’O Bi é um grande administrador. Como prefeito, deputado e vereador, ele tem uma trajetória de realizações que marcaram Parintins, tanto na infraestrutura quanto em ações sociais. Mas o que mais nos orgulha é o papel dele no crescimento e reconhecimento nacional do Festival Folclórico de Parintins, que hoje é uma festa mundialmente conhecida’’, ressaltou o senador.

Omar enfatizou que o sucesso de Bi Garcia vai além de sua habilidade como gestor, destacando sua capacidade de articular parcerias e mobilizar esforços conjuntos.

‘’Não é uma pessoa sozinha que faz absolutamente nada. É um conjunto de pessoas com a mesma ideia que faz avançar”, afirmou.

Entre as iniciativas recentes viabilizadas com o apoio do senador, está a construção de um muro de arrimo na cidade, um projeto considerado essencial para a proteção da orla do município.

“Conversei com o presidente Lula, e sabemos que precisaremos ampliar essa obra, porque só o que está sendo feito não será suficiente”, comentou Omar, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

A homenagem da Aleam reconhece não apenas a trajetória política de Bi Garcia, que está em seu quarto mandato como prefeito, mas também sua contribuição para a cultura e a melhoria da qualidade de vida dos parintinenses.

“É uma justa homenagem, não só pela amizade que temos há tantos anos, mas pelo trabalho essencial que ele realizou e continua realizando em Parintins”, concluiu o senador.

O prefeito homenageado ressaltou em seu discurso que esse é um momento inesquecível na sua história e aproveitou para mencionar as parcerias que trouxeram frutos concretos ao município.

‘’A cidade de Parintins é a maior do baixo Amazonas, portanto uma cidade-polo que presta muitos serviços a cidades vizinhas. É a única do interior que possui leitos de UTI e uma usina de oxigênio. Conseguimos, com as emendas do senador Omar Aziz e do ex-deputado Marcelo Ramos, comprar três usinas e salvamos centenas de vidas no município de Parintins. Antes a gente gastava em média R$ 480 mil e hoje a gente não gasta um centavo com a compra de oxigênio’’, destacou Bi Garcia.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱