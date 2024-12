Familiares velam parente errada e só descobrem confusão durante velório

A família de Neide Rossi, de 73 anos, só descobriu na hora do velório que a parente deles ainda estava viva e que eles estavam velando a pessoa errada. A Santa Casa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, trocou os nomes dela e de Neide Basso, de 81 anos, que faleceu no sábado (30).

Ambas estavam internadas no hospital quando Neide Basso faleceu. Porém, a unidade de saúde notificou os parentes de Neide Rossi.

Em nota, a Santa Casa de Ribeirão informou que, nesta segunda-feira (2), as equipes de Psicologia e Clínica Médica se reuniram com os familiares para esclarecer os fatos. Segundo eles, as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

O hospital garantiu que está a disposição para atender e acolher os envolvidos. Além disso, “reforçou seu compromisso com a transparência e a humanização no atendimento, garantindo que todas as dúvidas sejam esclarecidas e que o suporte necessário seja oferecido às famílias afetadas”.

*Com informações do Metrópoles

