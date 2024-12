Teto de UTI desaba e atinge bebê de 1 ano e meio

Um incidente foi registrado no domingo (1º), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em Aracaju (SE). Parte do teto de uma das salas desabou, atingindo um bebê de apenas um ano e meio que estava internado no local.

De acordo com informações fornecidas pela unidade hospitalar, administrada pela Rede Primavera, o bebê sofreu apenas arranhões e recebeu atendimento médico imediato. Após o tratamento, a criança foi liberada e já recebeu alta.

O hospital informou que a área afetada foi imediatamente isolada para vistoria, assim como outros três leitos próximos ao local do desabamento, que passarão por manutenção. Os demais leitos da UTI continuam operando normalmente, garantindo o atendimento aos pacientes internados.

As causas do desabamento não foram divulgadas até o momento. A Rede Primavera declarou que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para garantir a segurança dos pacientes e funcionários da unidade.

*Com informações do F5 News

