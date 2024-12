Inmet emite alerta de tempestade para o Amazonas e outros 17 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para o Amazonas e outros 17 estados nesta terça-feira (3). O Amazonas está entre os 11 estados e o Distrito Federal que receberam o alerta amarelo, que indica “perigo potencial” de chuvas intensas. Nesses locais, a previsão é de ventos de até 60 km/h e chuvas de até 50 milímetros.

Os outros estados em alerta amarelo são Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Em sete estados do Brasil, incluindo Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, foi emitido o alerta laranja, de “perigo”, com ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo, além de até 100 milímetros de chuva.

O Inmet alerta para riscos como quedas de árvores, alagamentos, danos a plantações e interrupções no fornecimento de energia. A lista completa dos municípios afetados pode ser consultada no site do Inmet.

A recomendação é de que, nas áreas de maior risco, os moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Quem reside em áreas de encostas deve se abrigar em locais seguros, e em caso de inundações, é orientado proteger os pertences com sacos plásticos.

*Com informações SBT News

