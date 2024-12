Um incêndio de grandes proporções atingiu uma distribuidora no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta terça-feira (3). O fogo começou na região conhecida como ‘Fuxico’, na Rua dos Girassóis, e se espalhou rapidamente, alcançando outras distribuidoras vizinhas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) está no local com cerca de 15 viaturas para combater as chamas, que já estão confinadas à área atingida. Felizmente, não há registros de vítimas até o momento.

Além da ação dos bombeiros, funcionários da distribuidora também usaram mangueiras para tentar controlar o fogo. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e o esforço das equipes no local.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que o acesso à avenida Hilário Gurjão, próximo à interseção com a avenida Autaz Mirim, está temporariamente interditado devido ao incêndio.

Equipes do IMMU estão no local para organizar o trânsito, recomendando que os motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção. O Corpo de Bombeiros ainda investiga a causa do incêndio.

