VÍDEO: Casal é flagrado em cena íntima na praia da Ponta Negra, em Manaus

Um casal foi flagrado fazendo sexo na praia da Ponta Negra, em Manaus, em plena luz do dia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a cena do casal dentro do rio, protagonizando um momento íntimo, sem se importar com a presença de outras pessoas ao redor, inclusive crianças.

Embora a praia da Ponta Negra esteja interditada para banhistas devido à estiagem e ao baixo nível das águas, o casal não se intimidou e permaneceu no local.

Além disso, um homem que filmava a cena relatou que crianças estavam brincando no rio próximo do casal mas eles continuaram sem se preocupar com a situação.

