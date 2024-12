Cachorro morre após ser esfaqueado por mulher no Amazonas

O caso ocorreu no bairro Nova Manaus, em Iranduba, interior do Amazonas

Um cachorro morreu na manhã desta segunda-feira (2), após ser ferido por uma mulher no bairro Nova Manaus, em Iranduba, interior do Amazonas. Segundo a tutora do animal, Larissa Figueira, o cachorro escapou do quintal e entrou na casa de sua avó, onde se envolveu em uma briga com outro cachorro.

Durante o incidente, uma mulher, que seria vizinha de Larissa, entrou na residência e deu um golpe de faca no animal. Ela justificou a ação alegando que o cachorro representava um risco de atacar e matar outras pessoas.

O cachorro foi levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi aberto.

A polícia realizará investigações adicionais, incluindo exame necroscópico no animal.

