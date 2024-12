UEA divulga resultado oficial do Vestibular 2024 e SIS nesta sexta-feira

Além da divulgação dos aprovados no certame, a UEA também fará o anúncio do edital de matrícula do primeiro semestre de 2025

Os novos calouros da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) serão anunciados na sexta-feira (6), na sede da Reitoria, localizada na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores, a partir das 9h. No site da UEA, o anúncio será feito a partir do meio-dia.

A divulgação do Vestibular 2024, acesso 2025, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS), com novo formato este ano, terá a participação especial da bateria da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida, coral Tubones e do grupo Samba ao Léo.

Além dessas atrações, o evento contará com apresentações de projetos de grande impacto para a sociedade que são desenvolvidos dentro da universidade, por alunos e professores.

Na edição de 2024 do Vestibular, realizada em outubro, a UEA ofertou 3.954 vagas, sendo 1.641 para o Vestibular, sendo 183 vagas para alunos indígenas, 26 vagas para alunos pretos e 342 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Para o SIS, foram disponibilizadas 2.313, sendo 200 vagas para alunos indígenas, 152 vagas para alunos pretos e 434 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Essa foi a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas e as outras 50% das vagas para ampla concorrência.

Novidade

Em 2024, a UEA ofertou 100 vagas no Vestibular para as pessoas na condição de refugiados.

Inscritos

A Comissão Geral de Concursos (CGC/UEA) registrou 65.878 candidatos inscritos em 2024, sendo 26.055 pessoas para o Vestibular e 39.823 para o SIS.

Cursos ofertados

No total, 57 cursos foram ofertados em 20 municípios, sendo 30 cursos destinados à capital e 27 cursos ao interior.

