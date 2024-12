Wilson Lima e presidente da Infraero tratam sobre aeroportos do interior do Estado

Durante reunião com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em Brasília, o governador Wilson Lima propôs, nesta terça-feira (3), prioridade na transferência de outorga dos aeroportos de Parintins, Carauari e Barcelos para gestão da empresa pública federal.

O objetivo de que os espaços passem a contar com melhor infraestrutura. Em março, a Infraero manifestou interesse em assumir a administração de alguns aeroportos regionais.

Segundo o governador Wilson Lima, a medida busca, além de oferecer melhores condições em infraestrutura, a manutenção dos terminais aéreos, levando em conta municípios estratégicos para a aviação regional, que apresentam potencial para desenvolvimento de atividades.

“As equipes da Infraero juntamente com as equipes do Estado vão se reunir para que possamos entender como está a estrutura do ponto de vista técnico e a necessidade de investimento. A nossa ideia é que a partir do ano que vem a gente já comece a formalizar essas tratativas”, afirmou o governador.