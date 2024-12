Motocicletas com sinais de adulteração são apreendidas em Autazes, no AM

Ação ocorreu nas oficinas em bairros de maior concentração de veículos e na zona rural do município

Vinte motocicletas com sinais de adulteração foram apreendidas em Autazes, no interior do Amazonas, entre os dias 28, 29 e 30 de novembro.

Conforme o delegado Rodrigo Barreto, titular da unidade especializada, as diligências foram realizadas em Autazes, em oficinas de motocicletas e em ruas com maior concentração de veículos e na zona rural do município.

“Como resultado das fiscalizações, identificamos e apreendemos 20 motocicletas com sinais de adulteração e com restrição de roubo e/ou furto, oriundas de Manaus”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, depois que são roubadas e/ou furtadas, as motocicletas são vendidas pelas redes sociais. Por isso o delegado ressalta que é importante que a população tenha atenção nesse tipo de negociação.

“Além disso, outro ponto a destacar, que a população fique atenta, é que a maioria dos veículos que são vendidos na internet, tem a restrição de roubo e/ou furto ou tem placas e chassis adulterados”, disse o delegado.

Todos os veículos que foram apreendidos serão levados para a sede da DERFV, para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria

