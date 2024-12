Beyoncé é eleita a maior estrela pop do século pela Billboard

Taylor Swift e Rihanna completam o top 3 do ranking elaborado pela revista Billboard

A Billboard, revista norte-americana especializada na indústria musical, anunciou nesta terça-feira (3) o que não era surpresa para muitos: Beyoncé é a maior estrela da música pop no século 21.

A informação já era esperada desde a semana passada, quando o veículo anunciou Taylor Swift como segundo lugar.

A artista de 43 anos, alcançou o posto de artista mais premiada da história do Grammy Awards, a premiação mais importante da música mundial, onde coleciona 32 estatuetas. Para a edição de 2025, Beyoncé lidera, pela quinta vez, as indicações do evento. O álbum “Cowboy Carter”, lançado em 2024, concorre a 11 categorias.

Nos últimos meses, a revista semanal fez uma lista com 25 artistas que impactaram a indústria musical nos últimos anos. No anúncio a Billboard revelou que, “desde seus primeiros sucessos com o Destiny’s Child até sua carreira solo, a artista se destacou não apenas por suas canções, mas também por suas mensagens de empoderamento e justiça social” .

”Beyoncé, com seu legado impressionante e sua capacidade de inovar constantemente, permanece no centro das atenções e continua a inspirar uma nova geração de artistas e fãs ao redor do mundo”, enfatizou a revista.

Veja a lista completa dos 25 maiores artistas listados pela Billboard:

Beyoncé Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele Usher Eminem Nicki Minaj Justin Timberlake Miley Cyrus Jay-Z Shakira The Weeknd BTS Bruno Mars Lil Wayne One Direction Bad Bunny Ed Sheeran Katy Perry

*Com informações do SBT News

