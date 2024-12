Festival fake vende ingressos a R$ 50 e anuncia show de Bruno Mars em Manaus

Perfil possui mais de 10 mil seguidores no Instagram e busca enganar clientes com evento falso

Ver Bruno Mars por R$ 50 em um estádio lotado? Parece bom demais para ser verdade. E, realmente, é mentira. O festival Dropzone.AM, divulgado em um perfil no Instagram com mais de 10 mil seguidores, promete show do astro americano, além de estrelas brasileiras como MC Cabelinho, a dupla Jorge & Mateus, Orochi, entre outros, mas é fake.

O portal LeoDias descobriu que é falso por uma série de evidências, inclusive em contato com os artistas citados no lineup. O site de compra, por exemplo, não vem de nenhum host já conhecido, como Ticketmaster ou Eventim. Mas sim de um website próprio, com design simples e pouca segurança.

No site do evento fake, eles disponibilizam um CNPJ, possivelmente, laranja. Lá, diz que pertence a “DROPzone Festival ES Entretenimento Ltda”, quando na verdade é “Estacao Praia SP Entretenimento LTDA”. De acordo com apuração da reportagem do portal LeoDias, trata-se de uma empresa que atua com esportes na areia em São Paulo, e não possui nenhum vínculo com o estado do Amazonas. Entramos em contato com o Praia SP, mas ainda não obtivemos resposta.

Dentre outras evidências, o Instagram do festival, por exemplo, possui vários erros ortográficos e de marcação dos artistas nas postagens, com perfis homônimos para enganar os consumidores. O perfil segue apenas contas relacionais à Mainstreet Records, que não possui um mísero story de menção ao Dropzone.

O site oficial da Arena da Amazônia também não possui nenhuma menção ao festival. Além da imagem do estádio disponibilizada na divulgação no Instagram do festival fake ser copiado do anúncio do show de Ivete Sangalo no local, que iria acontecer no último dia 1° de junho deste ano, mas foi cancelado.

O festival incluía grandes nomes nacionais no lineup além de Bruno Mars: Orochi, MC Cabelinho, Poze do Rodo, Ryan SP, Grelo, Caio Luccas, Djonga, Jorge & Mateus, Tuto e Borges. Entramos em contato com a assessoria de comunicação dos artistas, nenhum confirmou a veracidade do festival.

Em pronunciamento ao portal LeoDias, a equipe de Jorge & Mateus declarou que já pediu para derrubar o anúncio da dupla na página. “Não estaremos nesse evento e já estamos entrando em contato com a página para que retirem a imagem da dupla desses anúncios”, disse a assessoria ao portal.

O espaço segue aberto para a manifestação dos outros artistas citados no festival fake.

*Com informações do Portal Léo Dias

