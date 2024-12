Manaus atinge menor registro de homicídios no mês de novembro dos últimos 17 anos, aponta SSP-AM

Manaus registrou, durante o mês de novembro deste ano, o menor número de homicídios dos últimos 17 anos, com 42 ocorrências.

O menor registro deste tipo de crime, anteriormente, havia sido em novembro de 2007, quando a capital teve 41 casos de homicídios. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança (Ciesp) e representam os investimentos feitos pelo Governo do Amazonas nos trabalhos das Forças de Segurança Pública.

Conforme os dados do Ciesp, Manaus também registrou uma queda de homicídios em relação ao ano de 2023. De janeiro a novembro de 2024, o registro foi de 618 homicídios, sendo que em 2023, esse quantitativo durante o mesmo período foi de 790, uma redução de 21,7%.

Para o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, a redução dos índices de mortes violentas na capital reflete o desempenho das atividades das equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

“Foi um belíssimo trabalho, que propiciou para que chegássemos a esse número histórico. É o menor número de homicídios no Amazonas nos últimos 17 anos. A última vez que teve esse número tão baixo foi em fevereiro de 2007, numa realidade totalmente diferente, onde o estado tinha uma população muito menor. São números exitosos, mas não vamos parar por aí”, disse o secretário de estado de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida.

FOTOS: Arquivo/Secom

Investimentos

Em novembro, o governador Wilson Lima comandou a formatura de mil novos policiais militares que vão atuar no policiamento ostensivo no estado a partir de janeiro. O ingresso do grupamento na tropa é mais uma ação do programa Amazonas Mais Seguro, visando o fortalecimento das Forças de Segurança do Amazonas.

Os concursos públicos fazem parte dos investimentos previstos pelo Governo do Estado. Desde 2019, já foi investido na Segurança Pública de todo o Amazonas o montante de R$ 1 bilhão, consolidando as polícias do Amazonas entre as mais bem equipadas e remuneradas do Brasil. Conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Polícia Militar do Amazonas possui o 5º maior salário bruto do País.

Os recursos passam pela melhoria na infraestrutura, aquisição de novas tecnologias para o combate à criminalidade, incremento e modernização do arsenal bélico das Polícias Civil e Militar, além de medidas para valorização de recursos humanos. O montante também foi repassado para aquisição de armamentos, munições, drones e instalação do Sistema “Paredão”, que hoje conta com mais de 600 câmeras nas ruas de Manaus.

