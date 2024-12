Portal natalino no Centro de Manaus é parcialmente queimado em ato de vandalismo

Medidas estão sendo tomadas para identificar e responsabilizar o autor ou autores do vandalismo, segundo a Prefeitura de Manaus.

Na noite desta terça-feira (3), a estrutura do portal natalino localizado na entrada da rua Bernardo Ramos, no Centro, zona Sul de Manaus, foi parcialmente queimada em um suposto ato de vandalismo. O incêndio foi prontamente controlado e não houve feridos.

O portal faz parte das celebrações do “Natal dos Sonhos”, evento promovido pela Prefeitura de Manaus por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), que visa proporcionar alegria e união às famílias da cidade durante as festas de fim de ano.

A estrutura foi cuidadosamente preparada para trazer magia e encanto à temporada natalina, mas foi alvo de uma ação que desrespeita tanto o patrimônio público quanto o espírito coletivo da data.

A Prefeitura de Manaus, por meio de nota, pediu conscientização da população para evitar que incidentes como este se repitam.

“O respeito ao patrimônio público é um dever de todos, e ações como essas prejudicam a todos. Pedimos que todos colaborem para preservar o que é de todos”, declarou a prefeitura.

Medidas estão sendo tomadas para identificar e responsabilizar o autor ou autores do vandalismo.

