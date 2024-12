Motorista desvia de carro e bate em contêiner em Manaus

Um acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (3) na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, quando um carro colidiu com um contêiner estacionado irregularmente. O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de outro carro e acabou batendo no contêiner.

Testemunhas informaram que o condutor tentava desviar de um veículo à sua frente, mas não conseguiu evitar a colisão com o contêiner, resultando em danos significativos ao carro. Felizmente, não há registros de feridos.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para auxiliar na organização do trânsito, que ficou congestionado devido ao acidente.

