Combate ao incêndio que atingiu 12 lojas na ‘Rua do Fuxico’ dura mais de 20 horas e segue nesta quarta

O combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu cerca de 12 estabelecimentos comerciais na manhã de terça-feira (3) na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, mais conhecida como “Rua do Fuxico”, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, já dura mais de 20 horas. As chamas se originaram em um galpão de uma distribuidora e rapidamente se espalharam para outras lojas da área.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos um dos estabelecimentos foi completamente destruído e precisará ser demolido. O incêndio teve início por volta das 10h e, até a madrugada de quarta-feira (4), os bombeiros ainda estavam no local combatendo os focos de incêndio e realizando o rescaldo. Ao todo, 118 bombeiros participaram da operação, incluindo 53 alunos em treinamento.

Apesar de os últimos focos de incêndio terem sido controlados durante a madrugada, a situação ainda é delicada, com o local apresentando temperaturas elevadas, o que pode favorecer o surgimento de novas chamas. O tenente Tomás, do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente do CBMAM, destacou que o local segue com alta temperatura, o que requer vigilância constante.

Em decorrência do incêndio, a área comercial permanece interditada nesta quarta-feira (4). Apenas uma faixa da Avenida Hilário Gurjão está liberada para o tráfego de veículos, e um contrafluxo foi montado para minimizar os impactos no trânsito. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local, auxiliando na organização do tráfego enquanto o trabalho de rescaldo continua sendo realizado pelos bombeiros.

