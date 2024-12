Datena se pronuncia após fechar contrato com SBT

O apresentador Datena confirmou nesta quarta-feira (4), ter fechado contrato com o SBT para trabalhar na emissora, após deixar a Band.

O jornalista apresentará o programa Tá na Hora, que vai ao ar diariamente no fim da tarde, com foco em notícias policiais e prestação de serviço.

Datena evitou dar mais detalhes, mas comemorou o fato de voltar a trabalhar com o Comandante Hamilton, que faz a cobertura a bordo de um helicóptero.

“Será jornalismo e com muita informação ao vivo. Melhor dos mundos voltar a trabalhar com o comandante Hamilton, que, além de ser meu irmão, é o melhor do ar”, disse Datena.

*Com informações Metropoles