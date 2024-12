Homem fica com danos permanentes após tratamento errado feito no pênis

Um homem de 72 anos, morador do Novo México, nos Estados Unidos, foi diagnosticado com disfunção erétil e passou a receber um tratamento invasivo, incluindo injeções frequentes, que lhe causaram danos permanentes no pênis.

O paciente, que não teve sua identidade divulgada, foi diagnosticado erroneamente com a condição em 2017, aos 66 anos, e foi induzido a pagar US$ 5 mil, equivalente a aproximadamente a 25 mil reais, por um programa de tratamento no NuMale Medical Center, localizado em Albuquerque.

Após uma série de injeções e procedimentos, o homem agora receberá mais de US$ 412 milhões (aproximadamente 2 bilhões de reais) como parte de um acordo judicial.

O tratamento, que incluía injeções frequentes para disfunção erétil e colocação de um implante de testosterona, foi prescrito por um assistente médico da clínica. O paciente foi orientado a aplicar as injeções em casa. No entanto, após a administração, o homem notou que os medicamentos não estavam surtindo efeito e retornou à clínica para uma consulta de acompanhamento.

Danos permanentes no pênis

Foi durante essa consulta que, segundo os advogados do paciente, o assistente médico demonstrou uma técnica inadequada de injeção diretamente no pênis, causando uma ereção induzida e medicamente desnecessária.

A ereção não desapareceu e, em razão disso, o paciente precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. Como resultado, ele perdeu a capacidade de ter ereções, ficou impotente, não pode mais urinar em pé e desenvolveu fibrose irreversível no pênis, resultando em tecido cicatricial onde antes havia células vivas.

A ação judicial movida em 2020 alega que a clínica promoveu falsamente seus serviços como um centro de saúde e bem-estar masculino, enganando o homem sobre seu diagnóstico. “Tiraram vantagem dele, mentiram sobre um diagnóstico falso e priorizaram o lucro sobre o bem-estar do paciente”, afirmou o advogado Keith Bruno.

Em resposta, Brad Palubicki, presidente do NuMale Medical Center, disse à agência Associated Press que a clínica continua comprometida em fornecer atendimento responsável e mantém rígidos padrões de segurança. “Embora respeitemos o processo judicial, não podemos comentar detalhes específicos devido aos procedimentos legais em andamento”, afirmou.

Injeções para disfunção erétil

As injeções para disfunção erétil são geralmente usadas quando outros tratamentos não são eficazes. Elas funcionam relaxando os músculos do pênis e permitindo um aumento do fluxo sanguíneo, o que gera uma ereção. Embora a técnica seja segura e eficaz, ela deve ser aplicada com precaução e sempre sob orientação médica.

Em casos em que injeções não são adequadas, uma alternativa é o dispositivo de ereção a vácuo, que é uma solução não invasiva para auxiliar no tratamento da disfunção erétil.

*Com informações do Metrópoles

