Feira de cultura geek e pop coreana tem entrada gratuita em Manaus

Concurso de K-pop, karaokê de dorameiras, batalhas de Just Dance, aula de coreano, oficina de pintura e caça aos oppás são as principais atrações do “Love Korea Day”, o maior evento de cultura geek e pop coreana de Manaus. A feira será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro, a partir das 9h, com entrada gratuita, no Manaus Plaza Shopping.

Realizado em parceria com a Feira das Cores, o evento promete mais de 30 atrações para os amantes das culturas geek, pop e coreana. Haverá sala de karaokê para quem gosta de soltar a voz, feira de produtos temáticos com diversas opções e aula para os interessados no idioma coreano.

Além disso, a programação inclui concursos de K-pop e Just Dance, nas categorias solo e grupo, e Random Dance, que é um desafio para os participantes dançarem ao toque de músicas aleatórias. A novidade será a caça aos oppás pelo shopping, com direito a prêmios para os participantes.

Esta será a quarta edição do “Love Korea Day” em 2024. Em agosto, mais de 10 mil pessoas marcaram presença nos dois dias de evento, consolidando-se como um sucesso entre o público geek.

“Esse é o período mais especial do ano e teremos muito prazer em receber pessoas de todas as idades. Será um final de semana inesquecível, venha mergulhar na onda ‘Hallyu’ com a gente”, convida o gerente de marketing do centro de compras, Adriano Aguiar.

O Manaus Plaza Shopping está localizado na Av. Djalma Batista, nº 2.100, bairro Chapada – Zona Centro-Sul de Manaus. Para mais informações, consulte as redes sociais: @manausplaza.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱