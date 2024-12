Construtora promove semana de prevenção e conscientização sobre câncer de pele em Manaus

O mês de dezembro é marcado pela campanha “Dezembro Laranja”, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil.

A ação destaca a importância do uso de protetor solar, chapéus, roupas adequadas e da busca por sombra em horários de sol mais intenso.

Além disso, incentiva a realização de exames regulares e a observação de sinais suspeitos na pele, promovendo o diagnóstico precoce, essencial para o sucesso do tratamento.

Com a finalidade de reforçar ainda mais a conscientização, a MRV, maior construtora da América Latina, se uniu mais uma vez à Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) para reforçar a importância da prevenção ao câncer de pele.

O objetivo da empresa é alcançar operários da construção civil e outros profissionais que trabalham ao ar livre, além de toda a sociedade, com dicas de cuidado e informações sobre perigos da exposição solar sem proteção.

Até o dia 6 de dezembro, haverá diversas ações em canteiros de obras de treze estados brasileiros, alcançando mais de 3 mil colaboradores da MRV.

A programação inclui palestras com médicos e sindicatos do trabalho e distribuição de materiais didáticos para que os funcionários compartilhem com familiares e amigos.

Em Manaus, as ações acontecerão nas obras dos empreendimentos Vista dos Lírios, Vista das Oliveiras e Vista do Oriente.

A campanha faz parte do programa Cuidando de Quem Constrói da MRV, que desenvolve diversas ações ao longo do ano voltadas para a saúde e o bem-estar de seus trabalhadores.

“No ano passado, nosso Dezembro Laranja mobilizou mais de 2.900 trabalhadores em oito cidades e alcançou mais de 1,7 milhão visualizações na internet com o jingle do Quarteto da Arriação. Este ano, nossa expectativa é superar esses números e ajudar ainda mais pessoas”, disse Eduardo Fischer, CEO da MRV&CO.

Com foco na responsabilidade individual, a campanha Dezembro Laranja da SBD trará histórias que mostram como os brasileiros de todas as idades podem se proteger melhor e continuar aproveitando o sol de forma saudável.

Além de reforçar os cuidados preventivos, a iniciativa destaca a importância do diagnóstico precoce, que aumenta significativamente as chances de cura, principalmente no caso do melanoma, o tipo mais agressivo da doença.

“Nosso objetivo com a campanha Dezembro Laranja 2024 é continuar alertando a população sobre os perigos do câncer de pele, que, infelizmente, ainda é o mais frequente no Brasil. A conscientização sobre a prevenção e a detecção precoce é fundamental para que possamos reduzir o número de casos e, principalmente, evitar complicações graves. Queremos que todos entendam que a saúde da pele é parte integral da saúde do corpo, e a proteção deve ser uma prioridade constante”, sinaliza Dr. Heitor de Sá Gonçalves, Presidente da Sociedade.

Dia do Atendimento

No Dia 7 de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realizará o Dia do Atendimento. As ações, gratuitas, ocorrem em postos de saúde espalhados pelo país, das 9h às 15h, com a presença de mais de 2 mil dermatologistas voluntários.

O mutirão funciona exclusivamente com o objetivo de avaliar lesões suspeitas de câncer de pele. Os locais de atendimento podem ser encontrados no site https://sbd.org.br/dezembrolaranja/.

Desde o início da campanha, em 1999, já foram realizadas cerca de 600 mil consultas, com mais de 75 mil casos de cânceres cutâneos identificados.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. Já a estimativa 2023 de Incidência de Câncer no Brasil, do INCA, revela que são esperados cerca de 220 mil novos casos de câncer de pele por ano no triênio 2023-2025.

*Com informações da assessoria

