Sindicato promove festa beneficente com Wanderley Andrade em Manaus

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (Sindsemp-AM) realiza neste sábado (7), a festa beneficente intitulada “O meu amor virou brinquedo pra ti”, que contará com a apresentação do cantor Wanderley Andrade.

O evento exclusivo para servidores filiados ao SINDSEMP-AM e convidados será marcado pela solidariedade, com arrecadação de itens para o abrigo Monte Salém, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Entre os produtos solicitados estão brinquedos, leite em pó, lenço umedecido, shampoo, sabonete, creme dental, sabão em pó de coco e colônia infantil.

O nome da festa é uma homenagem a um dos maiores sucessos do cantor Wanderley Andrade, conhecido por suas músicas dançantes e seu estilo irreverente.

A escolha do título é também um convite para os participantes celebrarem ao som de hits que marcaram gerações e transformarem um momento de entretenimento em solidariedade.

Wanderley Andrade, natural do Pará, é um dos artistas mais populares do Norte do Brasil. Com décadas de carreira, ele conquistou o público com sucessos como “Detento Apaixonado” e “Traficante do Amor”, que misturam ritmos dançantes e letras envolventes.

Além de ser um ícone regional, o cantor é reconhecido por sua proximidade com os fãs e sua energia contagiante nos palcos.

Para a Presidente do Sindsemp-AM, Wladia Maia, a festa representa muito mais que um momento de diversão.

“Além de confraternizarmos, é uma oportunidade de fazer o bem e contribuir com o Abrigo Monte Salém, que realiza um trabalho tão importante para nossas crianças. Cada doação significa esperança e acolhimento”, destacou.

O abrigo Monte Salém, com sede em Manaus, é conhecido por oferecer assistência e suporte a crianças em situação de risco, priorizando o cuidado e o desenvolvimento integral.

As doações arrecadadas durante o evento irão reforçar os recursos da instituição, garantindo melhores condições às crianças atendidas.

Com uma combinação de música, solidariedade e celebração, a festa “O meu amor virou brinquedo pra ti” promete ser um marco entre os eventos promovidos pelo Sindsemp-AM, reafirmando o compromisso dos servidores do MPAM com a responsabilidade social e a valorização da cultura regional.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱