PF descobre 50 barbatanas de tubarão em mala de chineses 

Dois chineses, de 68 e 72 anos, foram presos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na terça-feira (3), transportando itens da fauna brasileira sem a devida autorização legal.

Nas bagagens deles, foram encontrados 50 barbatanas de tubarão, 38 pepinos do mar, mais de três quilos de bexigas natatórias e quase um quilo de pescado seco.

Os itens foram apreendidos. Os presos alegaram que os produtos seriam para consumo próprio e seriam transportados para Hong Kong.

A carga foi descoberta pela PF por meio de um aparelho de raio-x. As malas foram abertas na presença de fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e de testemunhas.

Os suspeitos, que têm Registro Nacional de Migrante permanente no Brasil, não apresentaram documentos que permitissem o transporte internacional dos itens, tampouco permissão ou autorização legal. Eles foram presos pela prática de contrabando, crimes ambientais e também foram multados.

Os tubarões são espécies que constam da lista da Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites), o que significa que devem ser especialmente preservadas, em razão do risco de extinção, e cujo comércio internacional é proibido.

*Com informações do Metrópoles

