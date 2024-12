Homem é preso ao agredir companheira com um peso de ferro

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã desta quarta-feira (4), em Ceilândia (DF). O caso aconteceu na QNQ 22, por volta das 10h.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontrou a vítima inconsciente dentro da residência. A mulher apresentava um ferimento grave na cabeça que, segundo o Corpo de Bombeiros, foi causado por um alteres. O autor do crime foi localizado sentado do lado de fora da casa, com sangue nas mãos.

O homem confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa para se defender de uma agressão da companheira. A equipe dos bombeiros socorreu a vítima. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga. O homem foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2, Ceilândia).

Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, foi constatado que a vítima possuía um mandado de prisão em aberto. O autor tinha passagens anteriores por tentativas de homicídio na adolescência e tráfico de drogas. Ele havia saído do sistema prisional em 2023.

*Com informações do Correio Braziliense

