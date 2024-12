Amazonas Meu Lar faz mercado imobiliário crescer 38% no valor geral de vendas

O programa Amazonas Meu Lar foi apresentado, nesta quarta-feira (4), em reunião da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

O programa já levou a um crescimento de 38% no Valor Geral de Vendas (VGV) no terceiro trimestre deste ano em comparação com igual período do ano passado, projetando o Amazonas como o estado com maior volume de negócios do norte do Brasil.

De acordo com o governador Wilson Lima, o objetivo do programa é prover soluções de moradia e regularização fundiária, e além disso, encontrar mecanismos junto às construtoras para ampliar as políticas habitacionais para a população.

“De um lado precisamos realizar essas entregas e soluções de moradia, mas também entender a viabilidade econômica das construtoras e fazer com que elas tivessem uma fatia desse mercado. Temos conseguido isso graças a um esforço coletivo com a UGPE, Suhab e Sedurb, porque algumas vezes tivemos que ir a Brasília fazer essas construções para poder superar as dificuldades”, destacou o governador Wilson Lima.

A Ademi destacou o crescimento do VGV como resultado das vendas de loteamentos em Iranduba e por condições favoráveis no mercado local.

“Nós conseguimos lançar até setembro praticamente a mesma quantidade que foi lançada em todo o ano de 2023. Isso demonstra a velocidade de venda que estamos tendo em relação aos produtos que estão sendo lançados, demonstra o nível de confiança na nossa cidade e no estado e certamente com o programa Amazonas Meu Lar, que certamente vai impulsionar as nossas vendas no quarto trimestre”, afirmou o presidente da Ademi, Henrique Medina.

Feirão Amazonas

A primeira edição do Feirão do Amazonas Meu Lar elaborou mais de 3 mil propostas. Desse montante, 434 solicitações estão em análise pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e 96 certificados foram emitidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) para concessão do subsídio. O valor liberado pelo Governo do Amazonas, até o momento, passa de R$ 2,7 milhões.

O Governo do Amazonas destinou, nesta primeira etapa, R$ 48 milhões para o Subsídio Entrada do Meu Lar, o que corresponde a até 1,6 mil unidades financiadas. A linha de atendimento é para quem tem interesse em financiar unidade habitacional, usando o valor do subsídio para compor a entrada.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar é executado pela Sedurb, Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect). Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária.

O programa alcançou, até o momento, 23.132 famílias. Dessas, 5.827 foram atendidas com soluções de moradia e 17.305 com regularização fundiária. Ao todo, foram pagas mais de 135 mil soluções em forma de bolsa moradia transitória, auxílio aluguel, bônus moradia, indenizações, auxílio moradia e subsídios emergenciais.

*Com informações da assessoria

