VÍDEO: Incêndio atinge empresa de resíduos na Zona Leste de Manaus

O caso ocorreu no ramal da Gisele, no bairro Colônia Antônio Aleixo

Um incêndio atingiu as instalações de uma empresa de resíduos no ramal da Gisele, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (4). O fogo, que teve início por volta das 20h, continuava ativo na manhã desta quinta-feira (5), com novos focos de calor e uma densa nuvem de fumaça preta no local.

Testemunhas informaram que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito na fiação elétrica da empresa. A Brigada de Incêndio da própria empresa agiu rapidamente para conter as chamas até a chegada dos bombeiros, evitando que o fogo se propagasse para áreas vizinhas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) estão no local, trabalhando intensamente para extinguir os focos remanescentes e realizar o rescaldo da área.

A situação ainda demanda vigilância, e as autoridades seguem atuando para garantir a segurança no entorno da empresa.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱