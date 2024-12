Médico gestor do Hospital Municipal de Maraã é investigado por supersalário 

Sem registrar ponto ou cumprir plantões, o médico e gestor do Hospital Municipal de Maraã estaria recebendo, mensalmente, valores entre R$ 60 mil e R$ 90 mil da prefeitura de Maraã.

As informações, fruto de uma denúncia anônima, levaram o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) a abrir investigação, considerando que os valores são desproporcionais à realidade do município e ao serviço prestado.

De acordo com as informações, o profissional estaria recebendo salários superiores aos de todas as pessoas da cidade. De acordo com o promotor de Justiça Marcos Túlio Pereira Correia Junior, autor do procedimento administrativo que investiga o caso, o valor praticado a título de pagamento pelo município é injustificável, “visto que a saúde local está defasada”.

“O Ministério Público, que atua na comarca de Maraã, abriu esse procedimento administrativo para verificar e ter essa explicação da Secretaria Municipal de Saúde do porquê está sendo pago esse valor para o médico e, também, qual a justificativa e quais são os serviços prestados por ele”, explicou o promotor de Justiça.

A pasta municipal foi oficiada a informar, no prazo máximo de dez dias, as seguintes informações: os três últimos contracheques do médico; sua folha de ponto; comunicar se ele é médico generalista ou se tem especialidade em uma área; e quais os serviços/funções desempenhados por ele no município de Maraã.

