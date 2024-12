VÍDEO: Urubu colide e quebra vidro de avião no interior do AM

Um urubu colidiu e quebrou parte do vidro dianteiro de uma aeronave de pequeno porte em Eirunepé, interior do Amazonas, na tarde desta quinta-feira (5).

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o animal morto, pendurado no vidro do avião. O lixão do município fica nas proximidades do aeroporto, e isso pode ter atraído a ave.

Apesar do susto, a aeronave pousou em segurança e não houve registro de feridos.

