Polícia busca suspeito de agredir Paulo Onça em briga de trânsito, em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas pediu a prisão preventiva do homem suspeito de agredir o compositor Paulo Onça, durante uma briga de trânsito em Manaus, nesta quinta-feira (5).

Conforme o delegado Cícero Túlio, do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito já foi identificado e agora, a equipe de investigação procura o paradeiro do homem.

“Policiais civis do 1º DIP nesse momento realizando diligências para prender o autor do homicídio tentado do sambista amazonense Paulo Onça”, informou o delegado.