Eduardo Braga será líder do MDB no Senado até 2026

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) confirmou, de forma unânime, a recondução do senador Eduardo Braga (MDB-AM) à liderança da bancada para o biênio 2025-2026.

O anúncio foi feito pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) no Plenário, que destacou a atuação de Braga na condução dos trabalhos legislativos.

Em seu discurso de agradecimento, Eduardo Braga enfatizou a importância da união entre os integrantes do partido para enfrentar os desafios futuros. “Conto com a colaboração, o apoio e a participação de todos os senadores”, afirmou.

O partido também declarou apoio unânime à candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à Presidência do Senado, visando suceder Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O compromisso foi formalizado em uma carta assinada pelos senadores do MDB, na qual reforçam o alinhamento com prioridades estratégicas.

O documento destaca metas como o fortalecimento da democracia, a aceleração de projetos legislativos e a análise cuidadosa dos impactos fiscais e legislativos.

A agenda planejada para o biênio inclui medidas voltadas à estabilidade econômica, redução da pobreza e ampliação de investimentos no país.

Com essas articulações, o MDB busca consolidar sua influência política e ampliar seu protagonismo nas decisões do Congresso Nacional, fortalecendo sua posição nas pautas prioritárias do próximo período legislativo.

