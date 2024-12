Mocidade Independente de Aparecida realiza vendas de fantasias para o Carnaval 2025

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida está com vendas abertas de fantasias e camisas para o Carnaval 2025.

Ao todo, são 18 alas comerciais confeccionadas pelo artista Fabiano Fayal, e idealizadas pelo carnavalesco Saulo Borges. A apresentação dos protótipos acontece nesta sexta-feira (06), na área externa da quadra da agremiação, localizada na Avenida Ramos Ferreira, Zona Sul de Manaus.

São 18 alas comerciais, cada fantasia está sendo vendida por R$ 200. Estão sendo aceitos todos os tipos de pagamento: dinheiro, cartão de crédito e débito e PIX. As vendas das fantasias e camisas do desfile são realizadas a partir das 19h até às 21h, na quadra da Aparecida. Para maiores informações, entrar em contato no: (92) 99460-8481.

Também estão a venda as camisas para o desfile, para o folião que prefere passar com leveza pela avenida do samba. A camisa da Ala dos Compositores está sendo comercializada por R$ 250. Já a camisa para a Ala dos Amigos está sendo vendida a R$ 350.

O desfile do Grupo Especial de Manaus acontece no dia 1 de março de 2025. Com o enredo “Lux Sapientiae – UEA Orgulho Caboclo”, a “Soberana” é a 5ª escola a passar pela avenida do samba.

