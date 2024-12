Madrigal Amazonas da UEA anuncia concerto de Natal

O Madrigal Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apresentará o concerto de Natal no dia 12 de dezembro, às 19h, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizado na rua Alexandre Amorim, 341, bairro Aparecida.

O repertório da orquestra contará com as canções Pater Noster; Domine, Tu Mihi Lavas pedes?; O primeiro Natal; Gloria; Adeste Fidelis; Entre le Boeuf; Dame Albricias; Noite Feliz; Cantique de Noel; Jesus bleibet meine Freude e Natal. As apresentações serão regidas e coordenadas pelo Prof. Dr. Adroaldo Cauduro.

Sobre a orquestra

O Madrigal Amazonas é um projeto de extensão da UEA que visa proporcionar experiências formativas aos seus membros por meio da prática do canto coral, bem como formar apreciadores musicais dentro da comunidade, além de difundir um repertório musical variado.

O grupo apresenta-se como um importante espaço de aprendizagem para alunos do curso de Música da UEA, assim como para membros das comunidades interna e externa, interessados em adquirir e desenvolver saberes no campo da música.

