Polícia divulga imagem de suspeito de agredir Paulo Onça, em Manaus

Adeilson Duque Fonseca, que está foragido da Justiça por homicídio qualificado tentado contra o sambista Paulo Onça, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O crime aconteceu após uma agressão de trânsito na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A vítima está gravemente ferida.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, as investigações foram iniciadas e foi possível identificar Adeilson Duque Fonseca como autor do crime. Com base nas evidências, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Adeilson Duque Fonseca pode entrar em contato pelos números (92) 98116-9099, do disque-denúncia do 1º DIP, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

