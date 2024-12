Thalison Soares enfrenta Khaled Al Shehhi no ADXC 8, nos Emirados Árabes Unidos

O ADXC 8, marcado para esta sexta-feira (6), em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, promete reunir alguns dos maiores talentos de jiu-jitsu e MMA. Entre os destaques está o manauara Thalison Soares, de 25 anos, que enfrenta o atleta local Khaled Al Shehhi em uma das lutas principais do evento. Todas as lutas do evento poderão ser assistidas ao vivo pela plataforma online de transmissão tx7.com, a partir das 10h (horário de Manaus).

O duelo será decidido em cinco rounds de jiu-jitsu, colocando frente a frente dois competidores de retrospectos vitoriosos no torneio.

“Vai ser a primeira vez que vou lutar com o Khaled, mas sei que ele é um dos grandes nomes dessa nova geração talentosa dos Emirados Árabes. O jiu-jitsu no país se desenvolveu de uma forma impressionante, e sei das credenciais do meu adversário. Mas estou muito confiante no meu jogo e ansioso para mostrar todo o meu jiu-jitsu dentro do octógono do ADXC”, afirmou Thalison.

Thalison Soares, profundamente identificado com os Emirados Árabes Unidos, é presença constante no país desde 2017, competindo no Abu Dhabi World Pro, campeonato mundial que venceu quatro vezes. A mais recente conquista veio em novembro deste ano, sendo o primeiro título de Thalison como faixa preta. Ele retorna ao ADXC após competir na edição inaugural, em 2024, onde superou o anfitrião Zayed Alkatheeri por decisão unânime.

“É sempre muito bom estar aqui nos Emirados Árabes, é um país que já faz parte da minha carreira, conquistei grandes títulos aqui. Além disso, o clima e a receptividade de todos conosco é incrível, nos sentimos verdadeiros astros. Os últimos dias têm sido dias de muita interação com os fãs, a empolgação deles com o evento nos deixa ainda mais motivados para entregar um grande espetáculo”, completou.

Adversário

Do outro lado do tatame estará Khaled Al Shehhi, que também chega com histórico positivo no ADXC. O lutador emiradense brilhou na quarta edição do evento, derrotando o brasileiro Leonardo Mário em uma performance marcante.

O ADXC 8 reafirma seu papel como um dos principais palcos para esportes de combate nos Emirados Árabes Unidos e será uma oportunidade de ouro para atletas brasileiros demonstrarem sua técnica e garra diante de uma audiência global. Confira abaixo o card completo.

ADXC 8

Amir Albazi vs Jafel Filho (Grappling)

Roberto Cyborg vs Haisam Rida (Grappling)

Thalison Soares vs Khaled Al Shehhi (Jiu-Jitsu)

Movlid Khaybulaev vs James Gallagher (Grappling)

Omar Alfadhli vs Nicolás Ponce (Jiu-Jitsu)

Abdulmalik Al-Murdhi vs Abdullah Al Farsi (Jiu-Jitsu)

Ahmad Al Bousari vs Craig McIntosh (Grappling)

Shamma Al Kalbani vs Peiqin Ge (Jiu-Jitsu)

Bakhromjon Ruziev vs Mido Mohamed (Grappling) Maria Luisa Delahaye vs Brenda Larissa (Jiu-Jitsu)

