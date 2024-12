Motociclistas ficam feridos em acidente de trânsito em Manaus

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou dois feridos na Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus, nesta sexta-feira (6).

Segundo testemunhas, um dos motociclistas descia a rua Fênix e, ao acessar a avenida, colidiu com outro que seguia pela via. Uma das vítimas é um militar que estava a caminho do trabalho no momento da colisão.

O impacto da batida fez com que os motociclistas fossem arremessados para a pista, resultando em ferimentos pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram rapidamente acionadas e encaminharam as vítimas para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

