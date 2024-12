Vídeo chocante mostra momento em que tubarão ataca turista

No vídeo, é possível ver o tubarão avançando sobre o turista, agarrando sua cabeça com os dentes antes de soltá-lo.

Um vídeo causou pânico nas redes sociais por mostrar o ataque de um turbação-tigre a um turista na ilha artificial de Hulhumale, perto de Malé, a capital das Maldivas. As imagens mostram quando o homem, que usava roupas com cores chamativas, é surpreendido pelo animal.

O ataque aconteceu no último mês de novembro em um local conhecido como “Shark Tank”. A vítima, um homem de nacionalidade chinesa, sofreu um ferimento grave que precisou de mais de 40 pontos de sutura, embora não haja informações claras sobre seu estado de saúde atual.

Sem guias

O momento dramático foi compartilhado na conta de Instagram do usuário @killshotlife. No vídeo, é possível ver o tubarão avançando sobre o turista, agarrando sua cabeça com os dentes antes de soltá-lo.

Pelas imagens, é possível perceber que o homem usava um capacete de neoprene laranja com formato de peixe “Nemo”, o que pode ter confundido o tubarão em meio ao caos causado pelas iscas jogadas na água.

O Shark Tank, local do incidente, está situado próximo a um muro onde frequentemente ancoram barcos de pesca e embarcações de turismo. As tripulações costumam eviscerar suas capturas no local, o que atrai os tubarões e transforma a área em uma zona de alto risco, especialmente devido ao tráfego constante de embarcações perto da capital, Malé.

Segundo informações de um portal especializado, a vítima chegou ao local junto com outros turistas em uma lancha rápida partindo da ilha turística de Maafushi, no atol de Kaafu, sem contratar os serviços dos centros de mergulho locais.

Existe ainda a suspeita de que os guias do grupo tenham utilizado isca para atrair os tubarões, uma prática proibida nas Maldivas devido aos riscos que representa. A alimentação de tubarões, além de ilegal, já desencadeou incidentes semelhantes nos quais muitos mergulhadores ficaram feridos.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱