Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas para Manaus e Região Metropolitana

A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas em Manaus e municípios adjacentes da Região Metropolitana.

A análise de imagens de satélite indica a presença de nuvens convectivas que podem gerar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Esse cenário aumenta o risco de desastres naturais, como alagamentos e enxurradas.

O alerta de chuvas intensas é válido até às 14h30 desta sexta-feira (6). As autoridades locais recomendam que a população siga as orientações da Defesa Civil e do plano de contingência municipal para minimizar os impactos.

Em caso de emergência, os cidadãos devem acionar os serviços de emergência através dos números 199 ou 193.

A Defesa Civil reforça a necessidade de cuidados redobrados, especialmente em áreas de risco, devido ao potencial de acumulados significativos de precipitação.

